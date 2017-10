Euroopa rikkaima kroonitud pea varandus hüppas järsult

Linnuses elav prints Hans-Adam II von und zu Liechtenstein elab omanimelises riigikeses.

Šveitsi ja Austria vahel asuvas riigis elab 38 000 inimest. Riigipeal on väärtuslik maalikogu ja kaks paleed Viinis.

Nüüd kuulub ta maailma 500 rikkaima inimese sekka.

Tema varandusele panid aluse ristisõdade aegsed maa hankimised. Kaasaajal tuleb see üleilmselt ülirikaste teenindamisele keskendunult privaatpangast LGT Group. LGT väärtus on tänavu tõusnud 64 protsenti. Panga varade maht kasvas kümme protsenti.

Rikaste edetabelis on ta 444. kohal oma 4,4 miljardi dollarlise varandusega.

Tema varandus on tõenäoliselt vanim ja on saadud 12. sajandil omandatud maatükkidest, mis asuvad tänaste Saksamaa, Austria, Ungrari ja Tšehhi territooriumitel. Austrias asuva metsamaa ja põllumaa väärtus on indeksis arvestatud väiksemana kui sada miljonit dollarit.

Siniverelise seitsmenda Westminstri hertsogi Hugh Grosvenori varanduse suuruseks on 12,9 miljardit dollarit ja see on saavutatud kontrollides perekonnale Londonis kuuluvat sadu aakreid maad, mis on perkeonna käes alates 1677. aastast.

Krahv Cadogani rikkuse suuruseks on 7,5 miljardit dollarit. See koosneb Londoni kesklinnas asuvast maalahmakast, mis on perekonna käes alates 1753. aastast.

Suurbritannia kuninganna Elizabeth II isiklik varandus on kõigest umbes 380 miljonit dollarit ehk vähem kui 1/10 Hans-Adami omast, kuna enamus monarhi varadest kuulub Briti inimestele kuuluvale usaldusühingule.