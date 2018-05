Euroopa saastab maailma plastiga. Hiina enam Euroopa plastijäätmeid vastu ei võta

Euroopa on harjunud saatma üle poole oma plastijäätmetest Hiina. Et Peking sulges maailma suurima taaskasutusturu jaanuaris, saadab Euroopa nüüd plastijäätmeid mujale Aasiasse, kirjutab Reuters.

Osa plastijäätmetest on kuhjunud sadamatesse, kus nad ootavad uusi turge, kuhu seda saaks saata. Euroopas pole suuremas mahus plasti taaskasutamisest asja saanud, kuna see on sageli räpane ja sorteerimatta. Samal põhjusel keeldus nüüd Hiina Euroopa plastijäätmetest.

2018. aasta algul importisid Malaisia, Vietnam ja India rohkem Euroopa plastijäätmeid kui kunagi varem, näitab EL statistika. Kui teised riigid ei võta vastu rohkem EL jäätmeid, jäävad vaid võimalustena nende matmine või põletamine.

Et EL prügimäed on täis ja piirangud on karmimad kui mujal, on plasti põletamine ilmselge variant, kuna see aitab toota elektrit või soojust.

Radikaalsem idee on matta plast maha ja hakata seda kaevandama kui taaskäitlus areneb edasi.

Euroopa eelistas jäätmeid põletavate elektri- ja kaugküttejaamade ehitust, kuna maad on vähe ja prügimäed toodavad toksiine ja kasvuhoonegaase.

Prügist energia tootmine tekitab samuti kasvuhoonegaase, kuid enamus Euroopast vabastas sellise tegevuse CO2 maksudest, mida müüakse tööstuslikul turul 14 eurot tonnist.

ÜRO keskkonnateenistuse hinnangul ujub 2050. aastal maailmameredes kaalult rohkem plastijäätmeid kui kala.