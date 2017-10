Euroopa suurimaid võisõpru tabas kriis

Euroopas enim võid inimese kohta tarbivad prantslased on hädas. Poelettidelt või leidmine on paras kunsttükk, kirjutab Bloomberg.

Kuna või hind on tõusnud ja sellest on puudust, otsivad tootjad turge kus saab võid kallimalt müüa.

Prantslaste armastud croissant au beurre on viinud prantslased võitlusse maailmaturu jõududega. Üleilmne nõudluse kasv ja kahanenud pakkumine on viinud või hinnatõusuni. Et Prantsuse supermarketid ei taha kallimalt piimatooteid sisse osta, sõidutavad Prantsuse tootjad oma toodangu üle piiri. See on jätnud maailma suurimad inimese kohta või tarbijad muretsema, et mida panna saiakeste peale ja millest valmistada kastmeid.

„See on puhtalt Prantsusmaa teema ja on seotud faktiga, et Prantsusmaa jaekaupmeeste vahel käib hinnasõda,“ ütles piimatootjate föderatsiooni FNPL juht Thierry Roquefeuil. „Prantsuse jaekaupmehed keelduvad hinna tõstmisest ja see puudutab ka võid. Piimatootjad on seetõttu täitmas välismaal kasvanud nõudlust, kuhu saab müüa kallimalt.“

Prantsusmaa põllumajanduskonsultatsioonifirma Agriteli andmetel on või hind aastaga kolmekordistunud. Selle eest tuleb välja käia 7000 eurot tonnist ehk 7 eurot kilogrammist. Euroopas tegid hinnad tipu septembris, kui maksti 6500 eurot tonnist. See on kõrgeim hind alates vähemalt 2000. aastast, kui Euroopa Komisjon hakkas sellekohast statistikat koguma.

Prantsusmaa toidujaekaupmeeste liit püüab probleemi väiksemaks rääkida, nimetades puuduse põhjuseks ajutisi logistilisi probleeme, kuna inimesed ostavad kokku rohkem võid. Läinud nädala jõudis teema Prantsusmaa parlamenti. Parlamendiliikmete küsitluse all ütles põllumajandusminister Stephane Travert, et ta loodab, et lõpuks ikka jõuavad piimasaaduste tootjad ja jaekaupmehed kokkuleppele.

Uuringufirma Nielseni laupäeval avaldatud uuringust selgus, et 16.-22. oktoobrini jäi 30 protsenti Prantusmaa supermarketite võinõudlusest rahuldamata. Mõnedes poodides, kus osteti eriti uljalt võid kokku, ulatus see number 46 protsendini.

Võipuuduse probleemi juured ulatuvad 2015. aasta aprilli, kui Euroopas lõpetati piimatootmiskvootide süsteem. See tõi kaasa piimahinna järsu kukkumise ja omakorda selle aasta kevadel piimatootmise vähendamise.

Juhtumisi sattus tootmise vähendamine Euroopas samale ajale kui üleilmselt vähendati pakkumist. USA lõpetas võiekspordi, kuna kodumaal kasvas nõudlus. Maailma suurima piimasaaduste eksportööri Uus-Meremaa väljavedu vähenes põua tõttu, rääkis Agriteli analüütik Pierre Begoc.

„Prantsusmaa supermarketite võipuudus on otsene 2016. aasta piimakriisi tagajärg, mis vähendas toodangut kolme protsendi võrra,“ ütles Kedge ärikooli strateegiaõppejõud ja põllumajandusekspert Xavier Hollandtsni.

Oma roll võikriisis on ka nõudluse poolelt. Piimasaadustest on just või ja juustunõudlus võimsalt kasvanud, seda eriti Aasias.

„Üleilmne nõudlus hakkas kerkima ja Hiina alustas paari kuise vahe järel taas ostmist lao täitmiseks, mis tõi kaasa piima ja võihinnatõusu,“ ütles Begoc.

Prantsuse jaekaupmehed ei ole kohanenud uue turureaalsusega ja on hoidnud hindu all, ütles Roquefeuil. Prantsuse piimasaaduste eksportööridel on lihtsam eksportide näiteks Saksamaale kus kaupmehed on valmis maksma kõrgemat hinda.

Võipuudus Prantsusmaal on toonud kaasa viimastel nädalatel ostupaanika. Jaekaupmehed ütlevad, et võipuudus on lühiajaline nähtus. Tootjate projektsioonide kohaselt peaks või hind hakkama langema, sest piimatotomine kasvab, ütles Begoc.