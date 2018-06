Euroopa suurtööstur hoiatab: Trumpi sammud ohustavad üleilmset kaubanduskorraldust ja investeeringuid

Electrolux oli esimene firma, mis näitas, mida Donald Trumpi uus tariifide süsteem kaasa toob, kui peatas märtsis 250 miljoni dollari mahus investeeringud Tennessee tehasesse.

„Ettevõte peab endalt küsima: kas ebakindlus seniste reeglite kehtivuse osas mõjutab mu järgmist investeeringut? Terase ja alumiiniumitollid, ähvardused Saksamaa autode osas, nafta- see on terve rida ebakindluse allikaid, mis sunnivad sind enne otsuse langetamist tõsiselt järele mõtlema,“ rääkis suurtööstur.

Loe veel

Perekonna investeerimisfirmat Investor tüüriv Jacob Wallenberg tõmbas paralleeli brexitiga. „Brexiti segadus tähendab, et ma ei investeeri Suurbritanniasse enne kui see segadus on lahenenud,“ lisas ta.