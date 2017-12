Euroopa tahab krüptorahale päitsed pähe panna

Krüptoraha tänavune võidukäik paneb Euroopa riike muretsema, ning mitu kõrget poliitikut soovib krüptomünte reguleerima hakata.

Euroopa valitsused on mures, et krüptoraha populaarsuse tuules kasutatakse seda aina rohkem rahapesuks, terrorismi finantseerimiseks ja muu kuritegeliku eesmärgiga, kirjutab Äripäev.

Teisalt võib riikide mure olla seotud pigem asjaoluga, et krüptoraha võimaldab maksudest nihverdada ja see teeb riikidel meele mõruks.

Prantsusmaa rahandusminister Bruno Le Maire ütles Bloombergile, et plaanib uurida kolleegidelt, kuidas bitcoini reguleerida. „Mulle see ei meeldi, see võib peita selliseid tegevusi nagu narkokaubandus ja terrorism,“ ütles Le Maire.

Allikas: Äripäev