Euroopa transpordigigant piidleb Pruuli ja Vichmanni bussifirmat

Arriva noolib GoBusi. Kas ja kuidas tehinguni jõutakse, sõltub paljuski Tartu linna kümneaastase linnaliinide vedaja hanke tulemusest.

Saksa logistikahiiu Deutsche Bahn tütarfirma Arriva ja GoBusi läbirääkimised on väidetavasti kestnud juba aasta. Tõsi on, et Arriva on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) pärinud Eesti bussituru kohta. Hiigelfirmade puhul on tavaline, et kõigepealt pöördutakse mõne riikliku institutsiooni poole ja uuritakse, mis selles valdkonnas toimub. Ükski gigant ei hakka tema silmis mikrofirmasid üksipulgi läbi helistama. Nii kuulatigi maad Eesti bussifirmade kohta ja jäädi GoBusi juurde pidama.