Euroopa vastus Trumpile: tariifid 20 miljardi väärtuses

Kui Ameerika Euroopa autode kallale läheb, vastab Euroopa Liit 20 miljardi dollari vääringus tariifidega USA kaupadele, vahendab Reuters.

Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Cecilia Malmström avalikustas, et Komisjon teeb 20 miljardi väärtuses kaupade tariifide kehtestamiseks vajalikku eeltööd. Meede läheb käiku siis, kui Ameerika ei loobu plaanist Euroopast imporditud autodele tariifid peale keerata.

"Me loodame, et see plaan ei pea käiku minema ja leiame muu lahenduse. Kui seda aga juhtuma ei peaks, valmistab Komisjon üsna pikka nimekirja Ameerika toodetest, mille koguväärtus jääks 20 miljardi ringi," ütles Malmström.

Naine kinnitas, et ükski uus Euroopa Liidu tariif poleks otseselt ühegi kindla ühendriigi vastu suunatud. "Ei, hetkel on need üldisemad kaubad nagu põllumajandustooted, masinad, kõrgtehnoloogia ja muu," selgitas volinik. Lisaks sellele ei arvanud ta, et Ameerika Rahandusministeeriumi juhi, Steven Mnuchin'i ettepanek tariife langetada ja luua tariifivabad kaubandustõkked, oleks tõsine, sest USA'l on vastavad seadused ja dotatsioonid, mis Ameerika tööstusi kaitsevad.

"Me üritasime varasemalt TTIP-i läbirääkimistes Ameerikat suunata neid seadusi lõdvendama, aga see oli täielik läbikukkumine. Nad ei liikunud millimeetritki," ütles Malmström, kes on ka osa EL-i Washingtoni läinud delegatsioonist, lootes saavutada pikaajaline kaubanduskokkulepe.