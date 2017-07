Euroopas kogub hoogu uus kinnisvaramull

Prantsusmaa erainvestorid suunavad raha aktiivselt kinnisvarafondidesse, nii et elitaarse ärikinnisvara hinnad on tõusnud ebamõistlikule tasemele, teatasid Fidelity Internationali spetsialistid.

Nn Prantsuse kollektiivsete investeerimismehhanismidesse, mille kaudu ostetakse vara kogu Euroopas, voolas eelmisel aastal 5,6 miljardit eurot. Seda on kolmandiku võrra rohkem kui 2015. aastal.

Investorid paigutavad raha neisse fondidesse lootusega, et saavad sealt aktsaite ja võlakirjadega võrreldes suurema tootluse. Suund ons eatud ka maksustamisküsimustega. Tulemuseks on see, et premium klassi ärikinnisvara hinnad Berliinis, Pariisis, Madriidis ja Zürichis on praegu oluliselt kõrgemad kui 2007. aasta buumiajal.

Aurandes märgitakse, et euroliidust lahkuda otsustanud Suurbritannia kinnisvaraturg on juba populaarsust kaotanud. Erainvestorid hakkasid raha briti fondidest aktiivselt välja viima juba pärast mullusuvist referendumit. Nii mitmedki fondijuhid olid sunnitud kauplemise isegi peatama.

Läti Delfi vahendab, et Hamptons Internationali andmetel moodustasid Mandri-Euroopa elanike rahapaigutused Londoni eliitkinnisvarasse selle aasta esimese kvartalis vaid 8%. Väikest huvi põhjendatakse just Brexitiga, sest enne referendumit, moodustasid need 28% investeeringutest.

Hamptons Internationali andmetel on ka Londoni elitaarkinnisvara müüa soovijate arv järsult kasvanud. Eelmise aasta kolmandas kvartalis oli nende osakaal kõigis müügisoovides 37%.