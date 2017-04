Euroopas võib nisuga kitsaks kiskuda

Euroopas võib lõppeda nisuhooaeg 13 aasta väiksema laovaruga, kirjutab Bloomberg.

Nisu laovarud võivad Euroopa Liidus juuni lõpuks kukkuda 37 protsenti, 10,1 miljonile tonnile, prognoosis Tallage SAS.

Põhjusteks on vilets saak, suur tarbimine ja laovarusid tühjendav oodatust suurem eksport.

„Me näeme kokteili põhjustest, mistõttu tasub panustada nisu hinnatõusule sel hooajal ja 2017-2018,“ ütles Tallage president Andree Defois. „Euroopa Liidus võib tasakaaluga kitsaks minna ja üleilmselt peaksid laovarud vähenema, iseäranis eksportivates maades ja see võib avaldada hinnale mõju.“

Nisu hind, mis on järjest langenud neli aastat on tänavu langenud 1,9 protsenti. Tonn nisu maksis Pariisis tuletistehingute vormis 164,75 eurot.

Tallage suurendas selle hooaja EL nisu ekspordiprognoosi 300 000 tonni võrra 23,5 miljonile tonnile. Euroopa nisu nõudlus kasvab, kuna Türgi kehtestas Venemaa nisule sisseveopiirangud.

Suhteliselt kuiv talv Euroopas võib põhjustada mõnedes kasvatuspiirkondades veestressi. Kui kuivad olud jätkuvad, võib varane kasv saada löögi. Oluline on see, et aprilli lõpuks sajaks piisavalt vihma. Prantsusmaal, Belgias, Ungaris ja Bulgaarias on sademeid tavapärasest vähem ja piironna suuruselt neljas tootja Hispaania kannatab vihmapuuduse tõttu.