Eurooplased sõid võimäed ära. Või hind on rekordkõrguses

Eurooplased on ära söönud hiiglasliku või laovaru, mistõttu kogu maailmas on või hind üles spurtimas, kirjutab Bloomberg.

Kui viimastel aastatel on staar olnud USA piimatoodete turg, siis võihind on tõusnud Lääne-Euroopas ja Okeaanias kõigi aegade kõrgemale tasemele. Inimeste arvates on või söömine tervislikum. Üleilmne piimatoodangu kasv on aeglustunud. Prantsusmaa pagariäride föderatsioon nimetas hinnatõusu suureks kriisiks.

Juulis alandas USA põllumajandusministeerium toodangu prognoosis ja tõstis samal ajal tarbimise oma.

Kui veel aasta tagasi oli Euroopa Liidu võiladudes 92 548 tonni võid, siis mai lõpuks oli reserv kukkunud 13689 tonnile. See tähendab 99 protsendist laovaru vähenemist.

USA ministeerium teatas, et või hinnatõus on rahvusvahelistel turgudel märkimisväärseim muutus ja või toomise kulud ei muutu niipea.

Maailma võitarbimine peaks kasvama tänavu 3,1 protsenti, 9,7 miljoni tonnini. Tootmine peaks kasvama vaid 2,5 protsenti. Tarbijad on loobunud üha enam margariini kasutusest eelistades tervisele turvalisemat võid.

Lääne-Euroopas on 12 kuuga või hind kahekordistunud, makstes rekordilised 7212,50 dollarit tonnist. Austraalia ja Vaikase ookeani saartel tegi võihind tipu 6150 dollariga tonnist.

Hinnatõus on tervitatud piimakarja kasvatajate polt, kes on kannatanud aastaid kukkunud ja madalaseisus olnud piimaturu pärast. 2015. aastal kukkus maailma piimatoodete hinnaindeks 12-aasta madalamale tasemele. Euroopa Liit oli selleks ajaks lõpetanud piimatootmiskvootide süsteemi, mis tõi kaasa tootmisbuumi. Lõpuks viis hinnalangus tootmise vähenemiseni.

Mõned poeketid ei ole tahtnud võihinda tõsta, mis on toonud kaasa supermarketites võipuuduse, ütles Walesis tegutseva South Caernarfon Creamerise tegevdirektor Alan Wyn-Jones. Ta lisas, et ka määrdejuustu nõudlus on suur, muutes selle arvelt võitoodangu suurendamise keeruliseks.