Europarlamendi liige Vaidere: kas Läti keskpanga juhi skandaal pole mitte Venemaa kampaania seimivalimiste eel?

Läti Panga presidendi Ilmārs Rimšēvičsi süüdistamine korruptsioonis on andnud tõsise löögi Läti finantssüsteemi mainele, kommenteeris Euroopa Parlamendi liige Inese Vaidere. Samal ajal küsib ta, kas toimuv ei ole mitte Venemaa organiseeritud kampaania sel aastal Lätis ees seisvate parlamendivalimiste eel.

Tänahommikuses intervjuus Läti Televisioonile märkis Vaidere, et Rimšēvičsil tasuks Läti Panga presidendi ametist tagasi astuda isegi sel juhul, kui ta peab end süütuks, sest keskpanga president sümboliseerib riigi kogu finantssüsteemi, vahendab Läti Delfi.

Üldiselt hindab Vaidere Rimšēvičsi ümber tekkinud olukorda ärevaks, kuid rõhutab, et on lõplike järeldustega ettevaatlik, sest küsib, kas see ei ole mitte mingi kampaania, mis lähtub Venemaalt seoses eesseisvate seimivalimistega.

„Ma loodan, et see skandaal ei põhine mingitel ühe allika väidetel,” ütles Vaidere, kelle sõnul võib maine kahjustamine olla üks Läti valimistesse sekkumise viise.