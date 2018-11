Euroraha väheneb oluliselt. Võru volikogu liige: järgmisel EL-i rahastusperioodil on vaja abistada rohkem Harjumaalt väljapoole jäävaid piirkondi

„Alates 2004. aastast, kui Eesti sai Euroopa Liidu (EL) liikmeks, on Eesti SKP elaniku kohta ELi keskmisest tõusnud 54-lt protsendilt 77 protsendini, mis on märkimisväärne kasv,” rääkis Gotmans.

Sellesse on tema sõnul andnud oma panuse nii ettevõtjad, töötajad kui ka ELi struktuurfondid, mis aitavad arendada liikmesriikide majandust ja sellega vähendada arenguerisusi Euroopa piirkondade vahel. „Eesti on olnud tubli struktuurfondide kasutaja, oma arenguga oleme liikunud vaesematelt EL liikmesriikide rühmast siirderiikide rühma,” märkis Võru linnavolikogu liige.

Seoses selle ja ELis toimuvate muutustega vähenevad järgmisel 2021-2027 perioodil Eestile eraldatavad struktuurifondide vahendid 24 protsendi võrra. „Piiratud rahaliste võimaluste juures on vaja teha kärpeid ning see mõjutab meid rohkem kui mõnda teist ELi liikmesriiki, kes jäävad samasse rühma. See on meie jaoks tõsine väljakutse!” lausus Gotmans.

Võru linnavolikogu liige on aga seda meelt, et siis on vaja senisest rohkem abistada Harjumaalt väljaspool asuvaid piirkondi. „On see siis Valgamaa, Virumaa või Võrumaa. Aidates kaasa Eesti arengule ELis, ei tohi meie suurendada arengulõhet erinevate Eestimaa piirkondade vahel,” põhjendas ta.

Gotmansi sõnul peame erinevate piirkondade edasist arengut kavandades senisest rohkem hoolt kandma, et nii keskustes kui ka tagamaal säiliks ettevõtlus ja inimesed saaks vajalikke avalikke teenuseid võimalikult kodukoha lähedal. Ka peavad omavalitsused olema senisest leidlikumad selles osas, kuidas muutuvas situatsioonis toime tulla.