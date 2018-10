Eurosaadikud: Danskega seisab meil veel ees pikk lõppvaatus

Süüdlaste otsimise asemel arutatakse Brüsselis, kuidas tuleks juba niigi ranget rahapesuvastast seadustikku karmistada.

„Nagu on öelnud ka volinik (justiitsvolinik Věra Jourová – toim), tuleb see asi loomulikult alasti võtta. Vaadata, kus on vead – on need siis tõesti seadustes või on tegemist üksikute isikute kuritegevusega ja järelevalveinstitutsioonide suutmatusega,” ütles Brüsselis Eesti Päevalehele SDE-sse kuuluv eurosaadik Ivari Padar.

Ta tunnistas, et Danske Banki juhtum on talle endalegi ebameeldiv, sest siis, kui ta oli Läti ja Leedu euroalasse vastuvõtmise raportöör, sai Lätile rahapesuriski tõttu ohtralt sõrme viibutatud. „Mida mul siin enam targutada, kui enda hoovi peal toimub selline asi,” nentis eurosaadik, kes oli aastail 2007–2009 Eesti rahandusminister ja finantsinspektsiooni nõukogu esimees.