Eurotsooni majanduskasv aeglustus

Eurotsooni sisemajanduse kogutoodang kasvas esialgsetele andemetel selle aasta esimese kvartalis eelmise aasta viimase kvartaliga võrreldes 0,4% ning aasta varasemaga võrreldes 2,5%, teatas Eurostat.

Eelmise aasta viimases kvartalis oli kvartaalne kasv 0,7% ning aastane kasv 2,8%.

Viimati oli kasv nii aeglane 2016. aasta suvel ehk teises kvartalis.

Briti majandusleht Financial Times kijrutas eelmisel nädalal, et eelmise aasta heade uudiste asemel on Euroopa selle aasta majanduse osas näha hoiatavaid märke ning küsimus on selles, kas majanduse aeglustumine on ajutine või on tegemist tõsisemate probleemidega.

Euroopa keskpanga president Mario Draghi ütles eelmisel nädalal, et keskpank jälgib eelseisvate kuude näitajaid väga tähelepanelikult, kuid kinnitas, et keskpank on majanduse suutlikkuse osas optimistlik ning eesmärgiks seatud veidi alla 2% inflatsioonieesmärk suudetakse täita.