Eurovolinik teatas Facebooki suhtes rakendatavatest karmidest meetmetest

Brüssel nõuab Facebookilt selgitusi andmelekke kohta ning Euroopa Komisjoni õigusvolinik Vera Jourova teatas sotsiaalvõrgustiku suhtes rakendatavatest karmidest meetmetest, vahendab Deutsche Welle.

„50 miljoni kasutaja andmete kuritarvitamine on absoluutselt vastuvõetamatu,“ kinnitas Jourova intervjuus Bild am Sonntagile. Väljaande andmetel nõudis Jourova Facebookilt olukorra kohta ametlikku selgitust.

„Nõuan Facebookilt edasisi selgitusi, näiteks mis mahus puudutas andmeleke Euroopa kasutajaid,“ rääkis ta.

USA valitsus ning vastutavad ametkonnad kinnitasid euroliidule, et nad suhtuvad süüdistustesse väga tõsiselt ning töötavad vajalike meetmete rakendamise kallal. Samaaegselt peavad vastust andma ka Euroopa andmekaitse eest vastutavad ametkonnad.

„See skandaal peab olema meile kõigile märguandeks. Sellel, kuidas me käime ümber isikuandmetega, võivad olla kaugeleulatuvad tagajärjed,“ rääkis Jourova.

Bild am Sonntagi küsitlusest selgub, et 60% küsitletutest arvab, et sotsiaalvõrgustud mõjutavad demokraatiat negatiivselt. 89% hinnagul suudab Facebook kasutajate poliitilisi eelistusi mõjutada.