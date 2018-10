EVEA kampaania paljastab kuidas riik, ametnikud ja suurfirmad väikeettevõtjaks olemist karistavad

Sellega võib nõustuda, et kõikidel osanikel ja aktsionäridel peab olema äriühingu tegevuse kohta informatsioon, mida on vaja nende pädevuses olevate otsuste vastuvõtmiseks, ja kui kehtivas regulatsioonis on selles osas puudujääke, võiks seaduse täpsustamist kaaluda. Aga äriühingule sunddividendide ja äriühingust väljaastumise ning väljaastumishüvitise maksmise kohustust õigeks pidada ei saa.

Esiteks, kui sunddividendide ja äriühingust väljaastumise nõue kehtestada, siis võib eeldada, et äriühingu osanikel kaob soov ja vajadus teha töötajast osanik, kuivõrd sellega tekitaksid nad endale pahaaimamatult ebamugava partneri. Sedakaudu on piiratud ühtlasi töötaja motiveerimine mitte ainult palgaga, vaid ka ühingu kasvust.

Teiseks, kui kasumi jaotamise ning investeeringute tegemise ja äriühingute jätkusuutlikkuse üle hakkavad äriühingutes otsustama 26-50% suurust vähemust omavad osanikud ja aktsionärid, võib see eemale peletada võimalikud finantsinvestorid, sest selline õigus suurendab selgelt investeerimisriski. Seega võib tekkida oht, kus kohustus maksta dividendi makstakse näiteks investori poolt antud laenust, mis ei ole kindlasti selle eesmärk.

Kolmandaks, osanike ja aktsionäride õigus äriühingust välja astuda ning äriühingu kohustust väljaastunud osanikele ja aktsionäridele hüvitist maksta mõjutaks kindlasti ka koostööpartnerite õiguskindlust. Nimetatud õigustega võib tekkida oht, kus muidu likviidne ühing muutub hetkega mittelikviidseks, kuivõrd keegi osanikest soovib välja astuda, ja koostööpartnerite huvid ja õigused saavad kannatada.

Majutusasutus päästeameti meelevallas

EVEA kampaania #SMEtoo ja arusaamatu segadus Saksa lükandukse saagas pani EVEA andmetel Tööinspektsiooni jooksma ja tegutsema.

Päästeamet võtab majutusasutuseks mõeldud/loodud hoone vastu ning hiljem – seesama amet, oma järelevalvet teostava agara ametnik-inspektori näol – paneb sama hoone kinni, sest ametniku suur ego on saanud haavata: kõigile euronõuetele vastav ja sertifitseeritud Saksa lükanduks, mis muuhulgas avaneb näpuliigutusega, käib oma lihtsusega inspektori oskustest üle. See ajab ambitsioonika noorsandi lõplikult endast välja. Kättemaks on karm: ettekirjutus koos kohese sunnirahaga ning sellest tulenev majutusasutuse sulgemine, kinnipanek. Edasised variandid: võtta ette suuremat sorti ümberehitus koos kogu klaasseinaga ja leppida kõigega, mida enamik meist väikeettevõtjatest ka teeb, et mis seal ikka, maksame ära ja kannatame ära. Või: seista oma õiguste eest, vaidlustada ja kaevata selline käitumine edasi kas või kohtuni. Tulemuseks tegelikult see, et eelmise aasta septembris alguse saanud saaga pole tänaseni lahendust leidnud ning majutusasutus on ligi aasta suletud, sh kogu tänavuse imelise suve. Sellega seoses tekib õigustatud küsimus: kes korvab kahju ja saamata jäänud tulu? Ametnike omavoli sellisel kujul lämmatab kõik ettevõtjad, ennekõike väikesed ja need, kelle äri on nagunii hooajaline.