EVEA sai uued juhid. Kes organisatsiooni vedama hakkavad?

EVEA asepresident Marina Kaas rõhutas, et just väikeettevõtjad on Eesti majanduse selgroog ning südametunnistus, kelle huvide eest EVEA täna seisab. Eesti väikeettevõtja - aga Eesti ettevõtetest on väikesed ligi 99% - ei talu bürokraatiat ja ootab terve majanduse võitu. "Kogu majanduskeskkond peab olema terve, st hea tervise juures ja stabiilne - regulatsioonid on asjakohased, elu edasi viivad ja ettevõtlust ning ettevõtlikkust toetavad," selgitas Kaas.

Eesti väike- ja keskmised ettevõtted näevad käibekasvu pidurdumise põhjusena kõrget maksukoormust, koormavat seadusandlust ja liigset bürokraatiat, selgus SEB Baltimaade ettevõtlusbaromeetri andmetest.

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) osakaal Eesti majanduses on väga suur. Koguni 99 protsenti kõikidest Eesti ettevõtetest on väikesed ehk kuni viiekümne töötajaga ettevõtted. Euroopa Komisjoni ülevaade Euroopa VKE-dest toob välja, et Eesti ettevõtted on tublid - uute ettevõtete ellujäämise määr on Euroopa üks kõrgemaid, lisaks loovad neist rohkem kui pooled viie aasta jooksul vähemalt kaks uut töökohta, seda alates ettevõtte asutamise hetkest.

EVEA on Eesti vanim esindusorganisatsioon. Käesoleval aastal tähistab EVEA 30. sünnipäeva.