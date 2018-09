EVEA: tööõnnetuskindlustus on varjatud maks!

Tööõnnetuskindlustuse väljatöötamiskavatsus tugineb suuresti argumendil, et kuna täna kehtivas tööõnnetuste hüvitamise süsteemis kantakse enamik tööõnnetustega seotud kuludest solidaarse sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu, on tööandjate individuaalne vastutus suhteliselt madal. See on ka põhjus, miks tööandjate motivatsioon töökeskkonda panustada ning tööõnnetusi ennetada on piiratud.

EVEA hinnangul on väljatöötamiskavatsuses toodud väited pealiskaudsed ja ebapiisavad, et täielikult tööandjate kanda jääva tööõnnetuskindlustuse süsteemi rakendada.

Sotsiaalministeerium jätab väljatöötamiskavatsuses arvestamata, et paljude tööõnnetuste põhjus ei ole tööandjapoolne töötervishoiu- või tööohutuse nõuete eiramine, vaid töötaja hooletus, kolmandate isikute tegevus või muud asjaolud.

On ebaõiglane panna tööandjatele täiendav maksukoormus sundkindlustuse näol, kui tööandja süül juhtunud tööõnnetusi toimub vaid osades sektorites ja/või ettevõtetes.

Ühe peamise puudusena näeb EVEA ka seda, et väljatöötamiskavatsus käsitleb ainult üht osa tööga seotud tervisekahjustustest – tööõnnetusi. Täielikult on tähelepanuta jäetud tööga seotud haigused, sh kutsehaigused.

Samas aga peab EVEA vajalikuks rõhutada, et tööandjate igapäevased kulutused just tööga seotud haigestumiste ärahoidmiseks süstemaatilise riskihindamise, ennetavate meetmete rakendamise, tervisekontrolli jms näol on väga suured ning paljudele, eriti maapiirkondades tegutsevatele VKE-dele (väikestele ja keskmistele ettevõtjatele) juba täna üle jõu käivad.