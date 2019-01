Evelin Ilvese ettevõtlustegevus kisub kreeni. Praegu on üleval ka maksuvõlg

Evelin Ilves on äriregistri andmetel seotud kahe ettevõttega. Üks neist on 2015. aasta mais registreeritud OÜ Evelini Eluköök, kus ta on ainus omanik.

Teine on OÜ Kokad, mis on registreeritud 2016. aasta juuli lõpus. Sadade kodukokkade tellimusi vahendava ettevõtte omanike ringi kuuluvad lisaks Ilvesele veel kolm inimest – Maria Fiveger, Krislin Kuuskemaa ja Paul Veetõusme. Ilvesele kuulub ettevõttes kõige väiksem, 10%-line osalus.

Creditinfos on ettevõtte juures ohumärk, sest selle 2017. aasta majandusaruanne on esitamata. Kuna ettevõte pole oma senise tegevusaja jooksul tasunud riiklikke makse, on ilma selleta üsna raske järeldada, kuidas OÜ-l Kokad majanduslikus plaanis läheb. Samas selle koduleht kokad.ee tundub toimivat.

Oktoobris tekkis maksuvõlg

Evelin Ilvese enda ettevõttega on aga teine lugu, selle kohta on rohkem informatsiooni. Creditinfo andmetel on OÜ-l Evelini Eluköök kahanev maksuvõlg, mis tekkis oktoobrikuus, kui see küündis 1500 euroni. See on viimastel kuudel kahanenud 200-300 euro võrra kuus. Jaanuariks on sellest üles jäänud veel 785 eurot.

Creditinfo andmetel kasvasid 2018. aasta III kvartalis hüppeliselt ettevõtte poolt makstavad tööjõumaksud. Kui seni olid need pikalt 200 euro kanti jäänud kuus, siis kasvasid need eelmise aasta teises pooles 600 euroni kuus.

2018. aasta III kvartalis maksis OÜ Evelini Eluköök riiklikke makse 2588,76 eurot, tööjõumakse 1691,52 eurot. Ettevõtte maksustatava käibe suuruseks oli perioodil 01.06.2018 kuni 31.08.2018 51 707,16 eurot.