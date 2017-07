EVR Cargo juht: vagunite rent pole meile uus äri, meie riskid Venemaal on täielikult maandatud

EVR Cargo juhatuse esimees Raul Toomsalu kinnitas Ärilehele, et riigile kuuluv kaubavedaja pole veel otsustanud Venemaale tütarfirma loomist ning Venemaaga vaguniäri ajamine pole neile midagi uut. Juba praegu on EVR Cargol välja renditud 1000 vagunit ning enamus neist Venemaale. Esialgu tahetakse laenurahaga osta juurde 300 konteinerplatvormi ja 200 poolvagunit.

Toomsalu sõnul pole tal olnud probleemi selgitada kriitikutele, kuidas nende äriplaan riskide maandamist Venemaaga äri tegemisel ette näeb, aga seni pole ükski "ekspert" selle vastu huvi tundnud. "Jah, lihtne on öelda, et on rublarisk ja poliitilised riskid. Aga meil on eurolepingud, mida sõlmime Vene firmade Euroopa Liidu süsteemis toimetavate tütarfirmadega. Niisamuti pole me veel otsustanud Venemaale tütarfirma loomist. Võib-olla ei lähe meil seda vajagi, see oleneb, kes meie lõppkliendiks jäävad."

Toomsalu sõnul ei ole riigifirma toimetanud midagi salaja või haudunud ennekuulmatuid plaane. "Meil on juba praegu 1000 vagunit rendile antud, enamus neist sõidab Venemaal. Minu üks esimesi eesmärke Cargosse tööle tulles oli seisvad vagunid tööle panna. Järgmistel aastatel läheb meil endalgi 500 vagunit vaja, nii et tööta ei jää uued [laenuga ostetud] vagunid kindlasti mitte."

EVR Cargo on varem teatanud, et plaanib investeerida 35 miljonit eurot vagunite ostuks, esimeses osas sõlmiti 17,8 miljoni euro suurune leping 300 konteinerplatvormi ja 200 poolvaguni ostuks otse Venemaa tehastest. "Kuigi kokku ostame vaguneid tuhande ringis, siis me ei ole otsustanud veel lõplikku vagunite suhtarvu, palju tuleb platvorme ja palju poolvaguneid.

Konteinerplatvormid plaanib EVR Cargo rendile anda rahvusvahelistele suurklientidele, kes teenindavad Hiina ja Euroopa vahelist kaubavedu. Poolvagunid on plaanitud rentida puistekaupade veoks Venemaa kasvavale siseturule.

"Me ei saa ka ainult riske karta, siis ei tohiks meil Venemaaga olla üldse raudteeühendust. Paraku oleme aga ühes süsteemis. Alates 2014. aastast on lääne ettevõtete investeeringud Venemaale järjest kasvanud, mitmed lääne firmad on sinna tagasi pöördunud," rääkis Toomsalu.

Uute ärisuundade otsimine ja seniste kasvatamine on osa ka üldisemast põhimõttest kasvatada EVR Cargo väärtust, enne valitsus selle erastab.

Tänane Postimees kirjutab, kuidas kriitikud, eesotsas endise majandus- ja taristuministri Kristen Michali ja EVR Cargo endise nõukogu esimehe, nüüdse rahandusministri Toomas Tõnistega teevad maha riigifirma plaani osta suures koguses vaguneid ja neid Venemaa transiidifirmadele välja rentida.