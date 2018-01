EVR Cargo neljas kvartal lõppes kasumis. Milline on aastatulemus?

Eesti raudtee kontsern EVR Cargo oli kolmandat kuud järjest kasumis. Möödunud aasta viimase kvartali puhaskasum oli miljon eurot. Detsembris prognoositud aastakahjum jääb siiski püsima, kuid oodatust parem tulemus aasta viimasel kuul vähendas varem prognoositud kahjumit oluliselt, teatas ettevõte.

„Jätkuvalt tugev tulemus raudteeveo ärisuunal ning prognoositust parem tulemus vagunite rendis on aidanud jõuda ettevõttel jooksvasse kasumisse. Vagunite remondi ärisuuna panus oli tagasihoidlikum, kuid teeme tööd, et tulemus paraneks. EVR Cargo kontserni rahavoog ja bilanss on tugev, mis võimaldab meil ka edaspidi investeerida atraktiivsetesse äriprojektidesse,“ ütles EVR Cargo juhatuse esimees Raul Toomsalu.

EVR Cargo konsolideeritud 2017. aasta kulumi eelne auditeerimata ärikasum (EBITDA) oli 5,4 miljonit eurot.

EVR Cargo on Eesti juhtiv raudtee ettevõte, mille põhilisteks ärisuundadeks on kaubavedu, vedurite ja vagunite remont ja ehitus ning vagunite rent. Ettevõte annab tööd 650 inimesele.