EVR Cargo nõukogu andis juhatusele rohelise tule: Venemaa vaguniäri on hea plaan

EVR Cargo nõukogu kiitis konsensuslikult vagunite ostmise plaani heaks ja nüüd minnakse edasi erainvestori otsimisega.

EVR Cargo juhatuse esimehe Raul Toomsalu sõnul oli koostöö nõukoguga konstruktiivne ning vahepealsed arusaamatused tekkisidki ehk lihtsalt infopuudusest. "Me oleme ka enne nõukogu koosolekut tihedalt suhelnud. Aga kogu selle aja jooksul ei ole me pidanud oma äriplaanis arvutusi muutma," ütles Toomsalu Ärilehele. Toomsalu sõnul peatasid nad vahepeal ka erainvestori otsimise, et jõuda ettevõttes sees selgusele, kuid nüüd elavdatakse taaskord suhtlust.

Plaan näeb ette et Cargo ostab tuhatkond vagunit enda vahendite ja laenuraha eest ning kaasab ärisse ka erainvestori, kes paigutab veel tuhande vaguni ostmiseks samaväärse summa.

Cargo juhatuse esimees Raul Toomsalu on varem selgitanud, et ettevõte pole veel otsustanud, kas äri tegemiseks peavad nad Venemaale tütarfirma looma ning Venemaaga vaguniäri ajamine pole neile midagi uut. Juba praegu on EVR Cargol välja renditud 1000 vagunit ning enamus neist Venemaale.