EVR Cargo oli suure surve all, kuid kahjum oli prognoositust väiksem

Kontserni 2017. majandusaasta kulumieelseks ärikasumiks (EBITDA) kujunes 5,5 miljonit eurot ning kahjumiks ligi 1,1 miljonit eurot, mis on ligi miljon eurot väiksem kahjum, kui prognoositud. 2018. aasta esimese nelja kuu puhaskasum on ligi 2 miljonit eurot.

Majandusaastaks 2017 prognoositi kahjumit rohkem kui 2 miljonit. Kaubamahu langus Lätis ja Venemaa eksportkauba osaline Soome suunamine surusid kaubaveo tulud langusesse. Kütuse aktsiisi tõus veebruaris 2017 ning palgasurve suurendas omakorda kulusid.

„Olime väga suure surve all, kuid aasta lõppes prognoositust oluliselt väiksema kahjumiga. Tugev areng meie kolmel ärisuunal - kaubavedu, vagunite rent ning veeremi remont - on hoidnud ettevõtet novembrist alates jooksvalt kasumis. Kaubavedude maht on eelmise aasta teisest poolest tänu uutele kaupadele ja konteinervedudele stabiilselt tõusnud. Alustasime Eesti-siseste vedudega, oleme suurklientidele vedanud juba üle 15 000 tonni killustikku ning testime Tartu-Muuga-Tartu konteinerrongi, mille vastu on suur klientide huvi," ütles EVR Cargo juhatuse esimees Raul Toomsalu.

Olulised kaubagrupid 2017. aastal olid sarnaselt eelnevaga Eestit transiidina läbivad väetised, mineraalsed kütused ning Eesti enda toodang põlevkivi. Eesti raudteedel veetud kaubaveo maht 2017. aastal jäi sarnaseks võrreldes 2016. aastaga.