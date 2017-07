EVR Cargo uus nõukogu otsustab vaguniprojekti jätkamise lähipäevil

Riikliku raudteevedaja EVR Cargo uus nõukogu esimees Neeme Jõgi ütles Ärilehele, et tegelikult juba eelmisel neljapäeval toimunud koosolekul tõmmati pidurit Cargo juhatuse välja käidud äriplaanile osta Vene tehastest tuhatkond vedurit ja neid pärast välja rentima hakata. Sel neljapäeval toimuval erakorralisel koosolekul peab juhatus nõukogule äriplaani kohta andma detailsemaid selgitusi.

"Seal, kus ettevõte on juriidilised kohustused võtnud, siis nende lepingutega lähme loomulikult edasi kuid uusi kohustusi ei võta enne kui on asja suhtes täielik selgus majas. Neljapäeval näib, kas uus nõukogu annab plaanile oma õnnistuse või mitte," rääkis Neeme Jõgi.

"Mind on kaasatud nõukokku äriinimesena ja niipalju kui mul infot selle kohta oli, ma kaalusin seda projekti ja mul tekkis rohkem küsimusi kui sain vastuseid. Seetõttu otsustasime selle peatada, kuni juhatus esitab täiendavad materjalid. Seda, et eelmine nõukogu otsustas seda projekti käivitada ja asjaga edasi minna, mina ei kommenteeri."

Jõgi nentis, et asjal on loomulikult poliitiline dimensioon juures, aga rõhutas, et tema ei osale poliitikas, vaid teeb oma otsuseid äriinimesena. "Poliitiline risk [Venemaal] on selles äris väga suur ja seda on praktiliselt võimatu defineerida ehk panna numbrite keelde. Aga seal on minu jaoks ka suur äriline küsitavus."