Facebook kaalub vaktsineerimisvastase sisu vähendamist ja eemaldamist oma keskkonnast

Toimetas: Siiri Liiva siiri.liiva@arileht.ee RUS

Populaarne sotsiaalmeedia keskkond on andnud teada, et kaalub vaktsineerimisvastase sisu eemaldamist, kuna valeinformatsiooni jagamisest tingitud tagasilöögid on muutunud järjest tugevamaks.