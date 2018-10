Facebook kaotas Euroopas miljon kasutajat, käibekasv viimase kuue aasta kõige viletsam

Sotsiaalvõrgustiku aktiivsete kasutajate arv Euroopas vähenes viimase kvartali jooksul miljoni kasutaja võrra- 376 miljonilt 375 miljonile, kirjutab Deutsche Welle.

DW toob välja, et kasutajate vähenemise põhjuseks võivad olla ettevõtte maineprobleemid, Euroopa isikuandmete kaitse karmistamine ning klientide andmete kolmandatele isikutele edastamisega seotud skandaalid.

Ka selle aasta teises kvartalis kaotas Facebook Euroopas miljon klienti.

Samas üle ilma saab Facebook kasutajaid juurde. Ettevõtte kaasasutaja ja juhi Mark Zuckerbergi sõnul kasutab sotsiaalvõrgustikku igapäevaselt üle kahe miljardi inimese. Analüütikutele kinnitas Zuckerberg, et järgmine aasta saab ettevõttele olema oluliste investeeringute aasta.

Kuigi Facebooki käive kasvas kolmandas kvartalis aastataguse ajaga võrreldes 33% võrr 13,7 miljardi dollarini, tõdead analüütikud, et see on viimase ligi kuue aasta kõige tagasihoidlikum kasv.

Ettevõtte kasum suurenes üheks protsenti ligi 1,34 miljardi dollarini.