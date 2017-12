Facebook lõpetab oma tulude Iirimaale suunamise

Facebook andis teada, et muudab oma ülemaailmset maksustruktuuri ning lõpetab paljudes riikides tulude suunamise läbi Iiri tütarfirma.

Ettevõtte esindaja sõnul asub sotsiaalvõrgustik tulevast aastast juurutama "kohalikku müügistruktuuri", mille kohaselt tasutakse reklaamituludega kaasnevad maksud edaspidi vastavale tegevusriigile, kirjutab Äripäev.

Varem on Facebook kohalikke makse hoolega vältinud, suunates tulud hoopis oma Iirimaal asuvasse tütarfirmasse. See praktika on toonud firmale aga ohtralt kriitikat.

Möödunud aastal tabas Facebooki avalikkuse nördimus, kui selgus, et ettevõtte maksis 2014. aastal Ühendkuningriigile maksudena kõigest 6128 dollarit.

Allikas: Äripäev