Facebook püüab skandaali summutada. 50 miljoni kliendi eraandmed on lekkinud

Facebooki juhid üritavad rääkida, et tehniliselt võttes ei ole tegemist andmelekkega, kuigi 50 miljoni Facebooki kasutaja andmed lekkisid Cambridge Analytica nimelise ettevõtte kätte. See ettevõte tegeles 2016. aastal Donald Trumpi valimiskampaaniaga.

Massachusettsi peaprokurör Maura Healey teatas uurimise algatamisest. Minnesota senaator Amy Klobuchar nõudis, et Facebooki juht Mark Zuckenberg peab tulema senati komitee ette tunnistusi andma.

„Seda suurt andmeleket peab uurima,“ ütles ta. „On ilmselge, et Facebook ei suuda iseenda üle kontrolli kehtestada. Vaja on suuremat selgust online'is poliitiliste reklaamide läbipaistvuse osas. Nad ütlevad, et usaldage meid. Mark Zuckerberg peab tunnistama senati komitee ees.“

Tõeline lärm tõusis seetõttu, et mitmed Facebooki juhatuse liikmed hakkasid tegevust Twitteris säutsudes õigustama. Nad väitsid, et andmeleke pole tehniliselt andmeleke.

„See ei ole andmeleke,“ ütles Facebooki pikaaegne juhatuse liige Andrew Bosworth. „Inimesed jagavad oma andmeid kolmandate osapoolte äppidega ja kui need äppid ei järgi meie ja kasutajate andmelepinguid siis see on rikkumine. Süsteemidesse ei ole sisse tungitud, salasõnu ega informatsiooni ei ole varastatud ega häkitud.“

Facebooki turvaülem Alex Sttamos säutsus, et kuigi kasutajate andmeid võidi väärkasutada, pole tegemist andmevargusega, kirjutab Business Insider.

„Hiljutised Cambridge Analytica lood NYTimseis ja Guardianis on olulised ja jõulised, kuid need on ebaõiged, kuna andmeleke ei vasta sellele terminile,“ teatas Stamos. „Me peaks oleme termineid kasutades täpsed.“