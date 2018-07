Facebook sai andmelekke tõttu esimese karistuse, aga see on naeruväärne

Suurbritannia otsustas Facebooki Cambridge Analytica megaskandaali tõttu karistada 565 000-eurose karistusega. See on summa, mille sotsiaalmeediahiid teenib tagasi vähem kui kümne minutiga. Facebooki väärtus on 590 miljardit dollarit. Nende aktsiahinda selline otsus ei mõjutanud, kirjutab Reuters.

Paraku oli see maksimaalne karistus, mida üldse määrata sai, kuid see on pretsendent, esimene kord, kui regulaator on Facebooki reaalselt karistanud.

Facebooki tegevjuht ja looja Mark Zuckerbergi küsitleti üle nii USA senati kui ka Euroopa Komisjoni ees. Ta pidi selgitama, kuidas poliitkonsultatsiooniga tegelev firma sai kätte 87 miljoni Facebooki kasutaja andmed. Facebook on lubanud end reformida.

500 000 naela ehk 565 000 eurot trahvi on kõrgeim, mida brittide vana andmekaitseseadus võimaldas. Maikuus asendas seda kogu Euroopa Liidus kehtima hakanud andmekaitseregulatsioon (GDPR). Seal on öeldud, et ettevõtteid võib trahvida kuni 4% ulatuses nende käibest.

USA Föderaalne Kaubanduskomisjon uurib veel Facebooki teemat ja ei ole karistuse üle otsustanud.