Uurimise esimeses etapis peatas Facebook umbes 200 rakenduse töö, mis kasutavad tohututes mahtudes kliendiandmeid.

See on järeltegevus Cambridge Analytica skandaalile, kirjutab Reuters.

Äppide töö on seniks peatatud kuni selgub kas nad on väärkasutanud andmeid, ütles Facebooki tootepartnerluse asepresident Ime Archibong. Facebook teatas, et nad on üle vaadanud tänaseni läbi tuhat äppi.