Facebook võttis kolm enda kriitikut tööle

Detsembris palkas Facebook Nathan White'i, kes töötas digiõiguste ühenduses Access Now ja määras ta privaatsuspoliitika juhiks, kirjutab Wired.

Sel nädalal võttis Facebook tööle privaatsuse eest võitleva Electronic Frontier Foundationi advokaadi Nate Cardozo ja Robyn Greene, kes oli mõttekoja New America Avatud Tehnoloogia Instituudi palgal. Cardozo hakkab WhatsAppi privaatsuspoliitika juhiks ja Greene Facebooki privaatsuspoliitika juhiks andmekaitse valdkonnas.

Kõik kolm on tuntud privaatsuse eest võitlejat ja nad on olnud eriti kriitilised Facebooki osas. Facebook loodab neid palgates saata sõnumi, et annab otsustusõiguse inimestele, kes mõistavad, kuidas sotsiaalmeediaplatvorm ja selle rakendused kasutajate privaatsust rikuvad. Õhku jääb aga küsimus, kas Facebook neid ka kuulda võtab.

Facebook sattus käesoleval nädalal taas uudistesse, kui selgus, et sotsiaalmeediahiid maksis noortele nende nutitelefoni tarbimisharjumuste jälgimiseks.