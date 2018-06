Facebooki aktsia tõuseb taas ning Zuckerberg on võtmas üht väga tuntud skalpi

Bloomberg annab teada, et Facebooki kaaslooja Mark Zuckerbergil jäi eile vaid veidi puudu, et minna maailma rikaste tabelis mööda Warren Buffettist ehk tõusta esikolmikusse. Facebooki aktsia on pärast skandaale taas tõusma hakanud.

Märtsi lõpus oli aktsia hind viimase aja madalaim ehk 152,22 dollarit aktsia kohta. See kukkus kõrgajaga võrreldes 18%. Praegu on see 202 dollari kandis , mis tähendab, et Zuckerbergi vara väärtus oleks 81,6 miljardit dollarit. See tegi eile Buffetti ja Zucki vaheks vaid 30 miljonit dollarit.

Täna on vahe juba veidi suurem, kuid miljardäride jaoks on miljard siia, miljard sinna liikumised igapäevane nähtus. 30 miljonit on selles maailmas sendid. Kui Zuckerberg peakski vanahärrast mööduma, siis on see osalt tänu Facebooki edule, aga teiselt Buffetti lubadusele anda elu lõpuks kogu oma varandus heategevuseks. Ta on andnud ära tänaseks juba 290 miljonit Berkshire Hathaway B-klassi aktsiat, mille väärtus oleks täna kokku 50 miljardit dollarit. Ka Zuckerberg on lubanud ära anda vähemalt 99% oma varandusest, aga tema on vaid 34-aastane ja tal on selleks rohkem aega kui vanameister Buffettil.