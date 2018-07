Facebooki aktsionär pöördus peale tohutut aktsiavaringut ettevõtte vastu kohtusse

Lisaks andis ettevõte mõned hirmutavad hoiatused.

Ettevõtte finantsjuht David Wehner ütles, et aktsionärid peavad leppima sellega, et käibekasvu numbrid kolmandas ja neljandas kvartalis vähenevad veidi vähem kui 10%. Finantsjuhi sõnul vähenevad ka kasumimarginaalid. Kui teises kvartalis oli ärikasumi marginaal 44%, siis tulevikus kahaneb see kuskile 35% tasemele.