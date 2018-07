Facebooki asutaja kaotas päevaga 15,9 miljardit dollarit ja koha miljardäride edetabeli esikolmikus

Edetabeli kolmas on Warren Buffett 82,5 miljardi dollari suuruse varaga, neljandal kohal on maailma suurima luksuskaupade firma LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton suuromanik Bernard Arnault 77,1 miljardi dollari suuruse varaga. Edetabeli viiendal kohal on maailma suurima rõivaste jaekaubandusfirma Inditex suuromanik Amancio Ortega 73,4 miljardi dollariga.