Facebooki asutaja möödus vanameistrist ja tõusis Bloombergi miljardäride edetabeli esikolmikusse

Facebooki asutaja Mark Zuckerberg tõusis Bloombergi miljardäride edetabelis kolmandale kohale, möödudes legendaarsest investorist Warren Buffetist.

Zuckerbergi vara väärtus on tänase seisuga 81,6 miljardit dollarit ning aasta algusest on see kasvanud 8,8 miljardi dollari võrra.

Warren Buffetti vara väärtus on aga samal ajal 4,1 miljardi dollari võrra kahanenud ning kokku moodustab see 81,2 miljardit dollarit.

Bloombergi edetabeli esikümnes on lisaks Buffettile vaid ühe inimese vara väärtus aasta algusest kahanenud: see on Oracle asutaja Larry Ellison. Ellison on edetabeli kümnendal kohal. Tema vara on aasta algusest vähenenud 530 miljoni dollari võrra kokku 52,6 miljardi dollarini.