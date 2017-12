Facebooki endine president ütles välja, mis on rikaste inimeste peamine eelis

Foto: Gonzalo Fuentes, REUTERS

Esimene Facebooki president ja Napsteri looja, miljardär Sean Parker, ütles, et rikaste inimeste peamine eelis teiste ees on ligipääs kõrgeimal tasemel meditsiiniteenustele. Lisaks ütles ta, et kui anda miljardäridele sada aastat eluaega juurde, siis saaks inimiesed alles teada, mida varanduslik ebavõrdsus tähendab.