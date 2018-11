Facebooki tabas enne Musta Reede osturallit reklaamiõudus

Facebooki reklaamivahendusplatvorm Ads Manager varises loetud päevad enne populaarset ostuperioodi kokku, vahendab Business Insider. See tõmbas pidurit reklaamitellijate plaanidele, kes lootsid sel reedel, 23. novembril aset leidva Musta Reede sooduskampaaniatele reklaami teha või kasutada seda homse tänupüha kampaaniate reklaamimiseks.

Reklaamiõudus on kestnud kaheksa tundi ja sellele ei ole veel lahendust leitud. Sellega on süsteem olnud maas pikemalt, kui kunagi varem, muutes olukorra väga tavatuks.

„Ma olen sotsiaalmeedia vallas üle 5 aastaga ja iseenesest on see normaalne, et aeg-ajalt need süsteemid tõrguvad,” kirjeldas Business Insiderile ettevõtte MediaCrossing sotsiaalmeedia direktor Ashey Audet. „Kuid see on kõigist senistest oluliselt pikem,” lisas ta.

Üks teine allikas lisas väljaandele, et kuigi tema on näinud ka, kuidas reklaamikeskkond on terveks päevaks maas, ei ole seda kunagi juhtunud kaks päeva enne tänupüha.

Facebooki pessiesindaja märkis, et nad on probleemist teadlikud ja püüavad seda lahendada. Ühtlasi lisas ta, et see ei tohiks mõjutada neid kampaaniaid, mis on juba üles läinud. Küll aga viibib nende tulemustest raporteerimine.

Võttes arvesse aga, kui suur roll on Facebookil jaekettide reklaamikampaaniates, on see juba teinud korraliku hävitustöö nendel ettevõtetel, kes on asunud tegema ettevalmistusi aasta vaat et suurimaks osturalliks. „Sellist asja ei oleks tohtinud juhtuda 3 päeva enne kõige suuremat ostupüha,” toonitas Audet.

Osad kasutajad ei saanud teisipäeval kasutada ei Facebooki ega Instagrami, mis kuulub samuti Facebookile.