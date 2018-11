Facebookil on probleem mustanahalistega: endise töötaja memo paljastab tohutu diskrimineerimise ettevõttes

Mustanahalised töötajad moodustavad 4% Facebooki personalist, selgub ettevõtte 2018. aasta mitmekesisuse aruandest. Samal ajal täidavad nad ainult 1% tehnilistest töökohtadest. Kesktasemejuhtide hulgas on 2% mustanahalised.

Facebooki pressiesindaja Anthony Harrison ütles kirjalikus avalduses, et ettevõte on viimastel aastatel pööranud väga palju tähele mitmekesisuse suurendamisele oma personali hulgas. Tema sõnul on selle käigus suurendatud erinevate etniliste rühmade esindajate arvu üle ettevõtte. „Me jätkame neid tegevusi, mis teeks meist täiesti kaasava ettevõtte,” lausus ta.

Luckie märkis selle peale, et osades Facebooki peakorteri hoonetes on üleval rohkem „Mustanahaliste elud loevad” (Black Lives Matters – ing k) postereid kui mustanahalisi töötajaid. „Facebooki ei saa väita, et ta pöörab mingitele kogukondadele tähelepanu, kui nende kogukondade esindajaid ei ole personali hulgas proportsionaalselt,” lisas ta.