Facebookis levib jälle päikeseprilliviirus: loe, kuidas sellest vabaneda

Eestlaste Facebooki-kontodel on viimasel ajal taaskord levima hakanud Ray-Bani viirus, mis postitab sinu konto alt reklaampilte päikeseprillide kohta ning märgib selles ka sinu sõpru, kirjutab portaal geenius.ee.

Teine viis, kuidas see viirus töötab, ei ole niivõrd ohtlik, kuid on lihtsalt tüütu. Erinevad lehed postitavad päikeseprillide reklaame ning märgivad selles kõik inimesed, keda võimalik.

Kui postitusi teeb mõni leht ning sind nende piltide juures märgitakse, siis tuleb teha mõned muud sammud. Kõige lihtsam viis on pildi ning lehekülje raporteerimine. Kui piisavalt palju inimesi Facebookile kaebuse esitavad, sulgeb Facebook lehe ning spämmerid ei saa enam inimesi piltidel märkida. See on parim viis juhul, kui sõpru märgitakse pildil ning sa ei soovi neid oma uudisvoos näha.

Teine võimalus on keelata enda piltidel märkimine või ajutiselt kõik teavitused blokeerida.

Loe erinevate võimaluste kohta pikemalt geenius.ee-st.