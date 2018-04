Fausto Capital ostis Eesti Meedia maja

Fausto Capital OÜ ostis Tallinna südalinnas, Maakri 23a asuva kõrghoone, kus praegu tegutseb viimast aastat Eesti Meedia kontsern. Samast majast kolib Eesti Meedia 2019. aasta suvel Fausto poolt arendatavasse Fahle

Parki endise tselluloositehase alal.

„Maakri 23a on väga suure potentsiaaliga ärihoone, mis asub Tallinna linnasüdames otse CBD (central business district) keskmes. Alustame juba sel aastal projekteerimistöödega ning hoone täielikku ümberehitust A+klassi ärihooneks planeerime järgmise aasta sügis-talvel, kui Eesti Meedia on kolinud.

Esimese kontseptsiooni kohaselt võiks hoones koha leida Tallinna prestiižsemad advokaadibürood ning teised juriidiliste teenuste pakkumisega seotud üürnikud, näiteks notarid, täiturid. Maakri

Ärihoonest võiks saada pealinna juriidiliste asutuste keskus,“ ütles Fausto Capitali juhatuse liige Sven Mihailov.

„Samuti on hoone vastu huvi tundnud mitu hotelliketti ning suurettevõtet. Mis sinna tuleb, selgub juba lähikuudel,” lisas Mihailov.

Maakri 23a on 14-korruseline kõrghoone pindalaga üle 8600 ruutmeetri. Maja on ehitatud 2000. aastal ning selle on projekteerinud arhitektuuribüroo Urbel ja Peil.