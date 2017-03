Ferrari juhil on proriteedid paigas – F1 on tähtis

Ferrari aktsia tõusis täna kõigi aegade kõrgeimale tasemele pärast seda kui Sebastian Vetel võitis Austraalia Grand Prix võistluse.

Aktsia käis täna päeva sees ära isegi 68,50 euro tasemel, mis teeb päevaseks tõusuks 3,6%. See on vahtsele börsifirmale kõrgeim tase alates 2016. aasta börsidebüüdist, kirjutab Bloomberg.

Kell 13.36 oli aktsia reedega võrreldes kahe portsendiga plussis, mis tegi ettevõtte turuväärtuseks 12,7 miljardit eurot.

Ferrari boss Sergio Marchionne ütles, et nende F1 tiimi tugevdamine on tema põhieesmärkide seas. Ferrari loodab, et edu vormelisarjas kandub üle müügisalongidesse ja ettevõtte tulemustesse.

Enne pühapäeva võitis Ferrari viimati F1 võidusõidu 2015. aasta augustis. Maailmameister oli Ferrari viimati 2008. aastal.