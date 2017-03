Ferrarist traktorini: millised automarke eelistavad Eesti ettevõtjad liisida?

Eesti ja ka Baltikumi ettevõtjad oma autopargis näha peamiselt kolme marki autosid: Volkswagenit, Toyotat ja Škodat, tõdes täisteenusliisingu- ja autorendiettevõtte AVIS Eesti müügi- ja turundusjuhi Villi Tõld.

“Põhjuseid nende markide eelistamisel võib leida kasvõi kohalikest automüügi edetabelitest, kus samuti troonivad needsamad margid. Kliendid usaldavad neid brände ja viimased omakorda võimaldavad klientidele soodsamaid, mugavamaid ning töökindlamaid lahendusi,” rääkis Tõld pressiteate vahendusel.

AVISe esindaja tõi välja, et konkreetsete markide eelistamisel on nende äriklientidel ka teisi põhjuseid. Näiteks on rahvusvahelistel firmadel tihtilugu juba peakontorite poolt kehtestatud konkreetsed kriteeriumid ettevõtete autodele ning kõige sagedasem nö ette antud kriteerium on tavaliselt konkreetne CO2 näitaja.

Eesti ettevõtjate automarkide eelistused põhinevad Tõldi sõnul peamiselt aga juba väljakujunenud harjumustel ja kogemustel. Samuti vaatavad siinsed ettevõtjad näiteks autode läbisõitu ja mootori tüüpi ehk kes on seni eelistanud diiselmootoriga sõidukit, see pigem soovib seda ka oma ettevõttes näha. Lisaks on tema sõnul ka neid, kes on nö katsetamas, et millised margid tema ning ettevõtte vajadustega kõige paremini sobivad.

Tegelikult ongi Tõldi sõnul äriklientidele konkreetsete automarkide pakkumise, aga ka kogu autopargi komplekteerimise eelduseks kindlasti ettevõtte vajaduste ja eesmärkide põhjalik kaardistamine. Tõld tõi näitena välja, et kui ettevõtte vajab peamiselt linnaliikluses sõitvaid masinaid, siis pole mõistlik diiselmootoriga autosid pakkuda, kuna need ei ole linnas säästlikud ja saastavad rohkem keskkonda. Pigem suunaks rendiettevõtte esindaja sellise ettevõtte hübriidide peale mõtlema. Samuti on tihti näiteks müügimeestest koosneval ettevõttel vajadus mahtuniversaalide järgi, mistõttu peaks neid jällegi suunama taolisi autosid pakkuvate brändide suunas vaatama.