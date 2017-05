Fiat Chrysler kutsub inimelu maksma läinud vea tõttu tagasi üle miljoni auto

EPA Accuses Fiat Chrysler Of Cheating On Emissions Tests

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) teatas reedel, et kutsub tagasi 1,25 miljon auto, sest tarkvaras leiti viga, mis on juba läinud maksma ühe elu ning vigastanud kahte inimest.

Autotootja sõnul leiti veoautode süsteemitarkvaras koodiviga, mis peatab ajutiselt õhkpatjade ja turvavööde toimimise õnnetuse korral, kus auto paiskub külili.

Fiat Chrysleri esindaja sõnul on süsteemiviga põhjustavad õnnetused väga harvad. Praeguseks on toimunud kaks õnnetust, kus turvavarustus ei töötanud nii nagu peaks ja kuigi ei ole võimalik täielikult tõestada, et viga oli süsteemis, siis otsustas firma siiski veokid tagasi kutsuda.

USA-s kutsutakse tagasi üle miljoni 2013. aasta 16 Ram 1500 ja 2500 pikapid ja 2014-2016. aasta Ram 3500 pikapid , Kanadast kutsuakse tagasi 216,000 autot ja Mehhikost 21,668 autot.

Viga avastati eelmise aasta septembris, kui katsetustel selgus, et õhkpadi ei avanenud kokkupõrkel.

FCA-l on ka varasemalt probleeme olnud. Möödunud juunis kutsuti tagasi 410 000 autot rikke tõttu, mis võis seisatada mootori. Tagasi kutsuti umbes 323 000 autot USAs, 35 500 Kanadas ning 51 000 mujal.