Filmilevitaja süüdistab Forum Cinemasi omanikku väljapressimises

Filmilevitaja Nordisk Filmi uut populaarset perekomöödiat ei näidata üheski Soome suurimale kinoketile Finnkino kuuluvas kinos ning levitaja süüdistab Forum Cinemasi omanikku väljapressimises.

Yle kirjutab, et Nordisk Filmii uut perekomöödiat Yösyöttö ( Öine toitmine) ei näidata kassatulu jagamise vaidluste tõttu.

Produtsent Markus Selini sõnul soovis Finnkino piletimüügituludest lõviosa ning see nõudmine on õõvastav. „See on väljapressimine,“ kinnitas ta. Selini sõnutsi teatas Finnkino esmaspäeval, et eelmisel reedel esilinastunud filmi piletimüügituludest tahetakse senisest suuremat osa.

„Nad tõenäoliselt eeldasid, et me oleme meeleheitel ning kõigega nõus. Aga ma ei allu väljapressimisele. See on monopoolse seisundi ärakasutamine,“ rääkis ta.

Filmi Finnkino ekraanidelt kadumine on hinnanguliselt 800 000 eurose eelarvega filmi loojatele tõsine rahaline löök.

Finnkino müügijuht Kalle Peltola lausus, et Nordisk Filmiga on läbirääkimisi peetud märtsikuust alates. „Eelmine kord arutati tingimusi 2010. aastal. Maailm ja filmitööstus on viie aastaga muutunud ning uued läbirääkimised igati õigustatud,“ lausus ta.

Finnkino on Soome suurim kinokett. Selle aasta alguses ostis Finnkino USA kinohiid AMC Theatres.

Taanis asuva peakontoriga Nordisk Film on nende endi sõnul maailma üks vanematest filmistuudiotest ning levitab filme TV-seriaale ning videomänge Põhjamaades ning Balti riikides. Tütarfirma Nordisk Film Cinemas on kodulehe andmetel Taani ja Norra juhtiv kinokett.