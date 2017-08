Filmimees Michael Moore prognoosis Trumpist tingitud majanduskrahhi

Vasakpoolsete vaadetega filmimees Michal Moore prognoosis Trumpi-veetud majanduskrahhi. Ta soovitab mitte investeerida aktsiaturule, kirjutab MarketWatch.

Majanduskrahh tuleb tema sõnul president Donald Trumpi tegevuste tulemusel.

Tema neljapäeval Manhattanil Broadway show toimunud „The Terms of My Surrender“ järel rääkis ta Marketwatchiga. See üritus oli nii rünnakuks Trumpi vastu kui ka tagasivaade karjäärile.

„Kui te uurite börside ajalugu, siis väga ohtlik hetk on siis kui kõik on hästi,“ rääkis Moore. „Alati enne krahhi on sedasi. Krahhini jõutakse kui täiuslikus tormis, kui Trumpi mingi USA-sisene või rahvusvaheline tegevus kukub kokku.“

Moore lisas, et ega tal endal aktsiaid pole. "Mul ei ole aktsiaid ja ma soovitan inimestel praegu aktsiatesse mitte investeerida,“ lausus ta. „See on liiga ohtlik.“

Küsimusele millal krahh tuleb, vastas ta, et see tuleb kui Trump hakkab laamendama. „Tema tegevus hirmutab kõiki,“ lausus ta. „Pane tähele, kõik püüavad väljuda nii kiiresti kui võimalik.“

Moore arvates on parim sellest aastast Trumpi joaks juba selja taha jäänud. „Ta lõi valeturvatunde, et majanduses läheb vaid suurepäraselt,“ lausus ta. „Seda ei juhtu. Asjad ei jää sedasi.“

Loe veel

Läinud aastal prognoosis Moore, et Trump valitakse presidendiks.

„Ma tegin kõik mis sain, et inimesed läheksid Michiganis valima,“ lausus ta. „Väga raske oli saada kanditaat Clintonit Wisconsini ja Michigani,“ rääkis ta.