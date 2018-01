FinanceEstoniat hakkab juhtima Andrus Alber

Finantssektori esindusorganisatsiooni MTÜ FinanceEstonia asub 2018. aasta veebruarist juhtima Finora Capitali asutaja ja juhatuse esimees Andrus Alber. Seni finantsklastrit juhtinud Rauno Klettenberg jätkab FinanceEstonia juhatuses.

“Eesmärk on muutuvas finantskeskkonnas tagada läbipaistvus ja seista meie liikmete ühiste huvide eest. Jätkan tööd seni valitud suunal, kus FinanceEstonia on sillaks ettevõtjate ja riigi, aga ka rahvusvaheliste partnerite vahel,” kinnitas uueks FinanceEstonia juhatuse esimeheks valitud Andrus Alber.

Andrus Alberil on rohkem kui 25 aastane finantsvaldkonnas töötamise kogemus, seda nii avalikus kui ka erasektoris. Viimased neli aastat on ta juhtinud finantsteenuseid pakkuva ettevõtte Finora Capital tööd. FinanceEstonias on seni tema vedada olnud krediidiandjate töögrupp.

“Juhatuse esimehena on mul soov jätkata finantskeskkonna arendamist, mida Rauno Klettenberg väga aktiivselt vedas. Lähiaastate fookus on seatud finantsteenuste turul konkurentsi ja innovatsiooni kasvatamisele ning kapitaliturgude arendamisele. Mööda ei saa vaadata ka arengutest finantstehnoloogia sektoris ehk kõigest, mis on seotud krüptovara ja blokiahela teemadega,” lisas Alber.

Kokku koondab FinanceEstonia 81 liiget. Klastri töö keskendub Eesti finantssektori arendamisele läbi viie fookusvaldkonna tegevuse: kapitaliturud, finantstehnoloogia, rahvusvaheline privaatpangandus, krediidiandjad ja –vahendajad ning ühisrahastus.