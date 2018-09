Financial Times: Danske rahapesuskandaal puudutab koguni 30 miljardit dollarit

Financial Timesi ajakirjanikel õnnestus näha Dankse Banki uurimise raporti eelversiooni, mis tekitab küsimused kes panga juhtkonnast ja millal ning kui palju Danske Banki Eesti filiaali rahapesu juhtumistest teadis. Danske tellis uurimise konsultatsioonifirmalt Promontory Financial.

Raportis leiti et 2013. aastal oli Danske Banki väikesesse filiaali pargitud kuni 30 miljardit dollarit mitteresidentide raha. See oli skandaali all oleva uurimise tippaasta. Rahapesukahtlusega raha voolas pangast läbi aastatel 2007-2015.

„Mitteresidentide portfelli tehingute tipp oli 2013. aastal, kui tehingute arv ulatus 80 000-ni ja tehingute maht 30 miljardi dollarini,“ nägi FT sõltumatu uurimise tulemustest.

„Sellised summad käisid läbi väikese filiaali ilma küsimuste tekketa,“ ütles üks uurimise lähedane allikas.

Kõik tehingud pole kahtlased. Kuid see oli panga asi uurida ja regulaatorite asi kontrollida, et panka ei kasutatakse rahapesuks ning et kahtlase raha avastamise meetmed oleksid tugevad.

„Võtame asja väga tõsiselt, mistõttu algatasime põhjaliku uurimise,“ ütles Danske Banki nõukogu juht Ole Andersen. „Oleme pühendunud uurimiseni kuni täieliku pildi saamiseni ja usume, et see on kõigi huvides, et järeldused tehakse kontrollitud faktide alusel, mitte kontekstist väljarebitud osade kaupa.“

Ta lisas, et on selge, et mitteresidentide portfelliga seotud teemad on suuremad kui varem arvatud.

Algselt teatas Danske Bank, et üheksa aasta jooksul toimunud kahtlaste tehingute summa oli hinnanguliselt 3,9 miljardit dollarit.