Financial Times: Eesti kavatseb Briti akadeemilisi ja äriinimesi oma e-residentideks meelitada

Eesti kavatseb meelitada oma e-residentideks Ühendkuningriigis baseeruvaid akadeemiliste ringkondade esindajaid ja ettevõtjaid, kes loodavad ka pärast Brexitit omada ligipääsu Euroopa Liidu rahastusele ja turgudele, kirjutab ajaleht Financial Times.

Briti ajaleht kirjutab, et Eesti e-residentsuse vastu on Ühendkuningriigis pärast Euroopa Liidust lahkumise referendumit eelmisel aastal hüppeline huvi tõus.

Eesti ametnikud on Financial Timesi teatel märganud mitmeid viise, kuidas Ühendkuningriigi kodanikud võiksid saada Brexitist nii-öelda mööda hiilida. Näiteks võivad nad kasutada e-residentsust teatud Euroopa Liidu programmidele ligipääsuks.

„Me oleme kuulnud akadeemilistest inimestest Ühendkuningriigis, kes on mures Brexiti potentsiaalse mõju pärast, ja näevad e-residentsust lahendusena,“ ütles e-residentsuse programmi juht Kaspar Korjus Financial Timesile. „E-residentsuse kaudu Eestis registreeritud „virtuaalne instituut“ võimaldab neil jätkata Ühendkuningriigis töötamist, aga ka säilitada kohalolek EL-i akadeemilises keskkonnas … ning ka taotleda EL-i rahastust.“

Briti-Eesti kaubanduskoja juht James Oates ütles Financial Timesile, et Brexit võib anda e-residentsusele selle tõuke, mida see programm on oodanud.

Korjuse sõnul võiksid e-residentsusest eriti huvitatud olla Ühendkuningriigi finantstehnoloogiaettevõtted.

Korjus rõhutas Financial Timesile, et Eesti ei püüa meelitada Ühenkuningriigist inimesi, nagu on teinud Euroopa linnad nagu Pariis ja Frankfurt, sest akadeemilised ja äriinimesed ei pea ümber paiknema. „Me näeme, et sellel institutsioonil võib olla eeliseid nii Eesti kui ka Ühendkuningriigi jaoks,“ ütles Korjus.