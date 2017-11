Finantsinspektsioon: meil on Eestis ka praegu õigus peatada hoiuste väljamaksmine

Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt saaksid pangandusjärelevalveorganid õiguse kehtestada viiepäevase pankadest väljamaksete tegemise keelu. Eesti finantsinspektsiooni juht ütleb, et Eestis ja paljudes muudes liikmesriikides on see õigus juba praegu.

Sisuliselt on tegemist Euroopa õigusloomealgatusega, millega harmoniseeritaks olemasolevad pankade moratooriumi raamistikud EL-is, kommenteeris finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler Euroopa Keskpanga ettepanekut, et lubada õigust kehtestada pankadele hoiuste väljamaksmise peatamist ehk moratooriumi.

"Paljudel liikmesriikidel on need juba praegu olemas, sh Eestil," kinnitas Kessler. "Moratoorium on vajalik nõrga panga tegevuse osaliseks või täielikuks peatamiseks tema edasise tervendamise või lahendamise eesmärgil. Selle käigus lühikese tähtaja jooksul võivad olla peatatud ka hoiuste osaline või täielik väljamaksmine, et juhtida likviidsusriski ning näiteks võimaldada nõrga panga tugevale sujuvamat üleandmist."

Eestis on ka praegu Finantsinspektsioonil õigus moratooriumi väliselt keelata või peatada krediidiasutusel tehingute või toimingute tegemine, sealhulgas hoiuste väljamaksmine, kui pank rikub reegleid, selleks on oht või esinevad muud säherdused asjaolud. Loomulikult peab peatamise ja rikkumise vahel olema seos ning eksisteerima ka muud seaduses ettenähtud tingimused. Kergekäeliselt neid otsuseid ei tehta ja siiani finantsinspektsiooni ajaloos ei ole tehtud.

Moratooriumi raamistik ei muuda ega lõpeta põhimõtteliselt hoiuste tagatust – need on endiselt kuni 100 000 euro ulatuses vastava riikliku asutuse poolt kindlustatud. Eestis on selleks isikuks tagatisfond.