Finantsinspektsioon pole rahul Taani järelevalveasutuse avalikustamispoliitikaga ja kutsub avaldama kõik Danske juhtumiga seotud dokumendid

Eesti finantsinspektsioon ütleb, et DFSA pressiteate kohaselt saatis Taani rahandusministeerium parlamendile kaks dokumenti suhtlusest finantsinspektsiooniga seoses Danske Banki Eesti haru rahapesuskandaaliga.

Finantsinspektsiooni hinnangul on aga kõigest kahe kirja avaldamine kogu aastatepikkusest kirjavahetusest eksitav, mistõttu avaldas Eesti järelevalveasutus ise olulisemad punktid kahe asutuse kirjavahetusest.

Inspektsioon tõi välja, et DFSA 2013. aasta 17. aprillil saadetud kirja kohaselt oli DFSA valmis panustama finantsinspektsiooni kontrolli Danske Eesti harus. 2014. aasta 10. veebruaril teavitas finantsinspektsioon DFSA-d oma kavast viia läbi esialgne kohapealne uurimine ning palus sellele plaanile tagasisidet.

Sama aasta 20. veebruaril saatis DFSA kirja, milles tänas finantsinspektsiooni info eest ning avaldas lootust saada kohapealse kontrolli tulemustest ülevaadet. 2014. aasta 23. aprillil teavitas finantsinspektsioon DFSA-d oma plaanist viia läbi teinegi kohapealne kontroll Danske Eesti harus ning soovis taas tagasisidet selle plaani kohta.

Inspektsiooni olemasolevad andmed viitavad, et sellele kirjale ei tulnud DFSA-lt vastust. Ka intervjuud töötajatega viitavad DFSA tagasiside puudusele ülalnimetatud finantsinspektsiooni kirja kohta. Lisaks märgib finantsinspektsioon, et Taani võimud on avalikustanud inspektsiooni kirja ameti nõusolekuta.

